Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу Гейдара Алиева

Прошло 18 лет со дня смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили сегодня в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы и к могиле спутницы жизни Гейдара Алиева - выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.