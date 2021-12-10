Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу Гейдара Алиева
Прошло 18 лет со дня смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили сегодня в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.
Прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы и к могиле спутницы жизни Гейдара Алиева - выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.
Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.