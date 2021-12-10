Сначала 9, а потом 12 светящихся объектов появились в небе, они то были видны, то как будто проходили сквозь облака. Слышно, как пилот говорит второму: «Я не знаю, что это такое. Это какая-то странная хрень. Это что-то летающее».

Американский пилот пассажирского лайнера увидел необычное зрелище над Тихим океаном и снял его на видео, пишет The Sun.

Пилот опубликовал кадры увиденного в соцсетях. Многим показалось, что это один из лучших материалов об НЛО, но нашлись и те, кто опроверг предположения о неопознанных летающих объектах. Один из пользователей написал, что это похоже на сигнальные ракеты, выпущенные из военного самолета.

Уточняется, что кадры были сняты на участке Южно-Китайского моря, который является стратегическим судоходным каналом.

За вирусное видео взялись эксперты. По данным издания The Independent, 53-секундное видео было загружено на веб-сайт по отслеживанию НЛО в начале этого месяца, но, как сообщается, было снято 24 ноября — в тот же день Министерство обороны США объявило о создании целевой группы по изучению НЛО в составе ведомства.