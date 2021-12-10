«Ненадежные»: Австралия отказывается от европейских вертолетов в пользу американских

«Тайпан» ненадежен, на техническое обслуживание тратится много денег, а также много простоев наших пилотов и летных экипажей, которые должны проходить подготовку, и они должны летать на этих вертолетах, и на данный момент во многих случаях они просто не могут», — сказал министр обороны Австралии Питер Даттон, сообщает Defense News.

Даттон уточнил, что благодаря закупкам американских вертолетов австралийские налогоплательщики сэкономят около $ 1,8 млрд до 2037 года.

В октябре Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) сообщило, что Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Австралии дополнительных 12 Sikorsky MH-60R Seahawks.

Это не первый случай, когда США обходят Европу в продаже оружия Австралии. В сентября Канберра неожиданно разорвала контракт с французской Naval Group на поставку 12 подводных лодок на сумму почти 56 млрд евро. До этого США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока, и Вашингтон и Лондон пообещали помочь Канберре создать собственный флот атомных подводных лодок.