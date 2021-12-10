Поспоривший с Путиным режиссер заявил, что у него «полно вопросов» к президенту

9 декабря Сокуров выступил с критикой федерализма на Северном Кавказе и предложил отпустить регионы, которые не хотят быть в составе России. Путин с такой точкой зрения не согласился. Сокуров стал его перебивать, в ответ президент заявил, что идет «не дискуссия, а обмен мнениями» и предложил не устраивать «ток-шоу», напоминает РБК.

Российский кинорежиссер Александр Сокуров надеется узнать мнение президента РФ Владимира Путина «за чашкой чая» и попросил «не раздувать истерию» вокруг его выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Если поступит предложение, я, конечно, не откажусь. Там полно вопросов», — ответил Сокуров на вопрос ТАСС о том, хотел бы он еще раз встретиться с Путиным. По его словам, было бы интересно выслушать мнение президента «за чашкой чая», а не в «напряженной атмосфере совета, трансляции и так далее».

«Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», — добавил Сокуров о публикациях о своем выступлении на СПЧ.

Слова Сокурова раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предложил дать правовую оценку высказываниям режиссера о республиках Северного Кавказа в составе России. Позже глава парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что парламент обратится к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку выступлению Сокурова. Сам режиссер, комментируя реакцию на его слова в Чечне, заявил, что опасается уголовного преследования, однако надеется, что президент РФ этого не допустит.