Политтехнолог Бадалян: падение рейтинга Пашиняна не поможет оппозиции

По его словам, ни одно из обещаний правящая команда, пришедшая к власти в 2018 году, не выполнила.

«Если бросить ретроспективный взгляд, то можно увидеть, что никаких положительных изменений, никаких серьезных реформ за эти три с лишним года не было. Наоборот, многие шаги и решения властей затем обернулись катастрофическими последствиями для простых граждан», — цитирует Sputnik Армения Бадаляна.

При этом политтехнолог отметил, что результаты социологических исследований надо оценивать с осторожностью. В качестве примера он привел соцопросы перед внеочередными парламентскими выборами, когда социологи заявляли о будущей победе Роберта Кочаряна, однако результаты выборов оказались иными.

Эксперт отмечает, что одной из причин падения рейтинга стала неспособность команды премьер-министра Пашиняна справиться с борьбой с коронавирусом. Кроме того, власти не смогли сформулировать понятную экономическую повестку и привлечь иностранные инвестиции.

Бадалян отметил, что стремительное снижение рейтинга властей началось после выборов в 2021 году, когда избиратели дали Пашиняну карт-бланш, а власти продемонстрировали полную беспомощность. Признаком этого, по мнению эксперта, стали недавние местные выборы, где в ряде точек правящая партия серьезно проиграла.

В то, что оппозиция в Армении сможет воспользоваться ростом протестных настроений и падением рейтинга властей, Бадалян не верит. Предпосылок того, что оппозиция сможет оседлать волну недовольства и сместить правящую силу, он тоже не видит.