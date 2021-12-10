Украина будет производить тяжелые турецкие беспилотники Anka

На украинско-турецком заводе, который строится в Василькове (Киевская область), будут производить реактивные беспилотники типа Anka - следующее поколение БПЛА после Bayraktar, сказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в интервью"Радио Свобода".

"Завод строится сейчас в Василькове... который будет производить украинско-турецкие беспилотники. В том числе Anka - тяжелые беспилотники..." - сказал Арестович.

Он уточнил, что Anka - следующее поколение БПЛА после Bayraktar. "Не поршневые, а реактивные... БПЛА, превышающий Bayraktar по всем характеристикам", - отметил он.

Anka - семейство беспилотных летательных аппаратов, разработанных турецкой компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Дроны обладают средствами для нейтрализации ПВО. В сентябре Минобороны Украины и турецкая компания-производитель БПЛА Bayraktar Savunma подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому в Украине будет построено несколько центров по совместному производству беспилотников. Первый из них должен начать выпуск продукции в конце 2022 года. Предприятие будет производить тяжелые реактивные беспилотники типа Anka — следующее поколение БПЛА после Bayraktar, а также перспективные украинские дроны.