«Это не случайно»: Байрамов рассказал о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал журналистам недавнюю напряженность на азербайджано-армянской границе.

По словам министра, единственный способ избежать напряженности на границе - это начать процесс делимитации.

Джейхун Байрамов отметил, что Армения до сих пор под различными предлогами не допускала начала этого процесса: "К сожалению, время от времени со стороны Армении совершаются провокации на границе. В результате этих провокаций гибнут люди. Армения должна понять, что, прибегая к подобным провокациям, ничего не добьется. Это будет иметь очень серьезные и болезненные последствия для нее".

Министр иностранных дел Азербайджана также отметил такой факт, что обычно Армения перед объявленными переговорами или датами усиливает свои провокации. По словам Байрамова, это не случайно. "Это примеры того, что политическое руководство Армении не отказалось полностью от провокационной политики".