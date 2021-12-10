Кто вызвал недовольство в «Халглар достлугу»? Страх и неприязнь людей наш спецреп
На товары “Халглар достлугу”, который еще пару лет назад считался одним из самых оживленных и востребованных торговых центров Баку, сегодня практически нет спроса. Как и другие торговые центры, он приостановил деятельность в период пандемии коронавируса и возобновил ее только минувшим летом. Как следствие, лишенные доходов предприниматели не могут платить за аренду и после отказа владельца “Халглар достлугу” снизить её, закрыли свои магазины и вышли в знак протеста на улицу, чтобы выразить недовольство сложившейся ситуацией.
На выложенных в социальных сетях видеокадрах четко просматривается динамика назревающего конфликта: продавцы угрожают владельцу закрыть магазины, если он не войдет в их положение, а тот равнодушно пожимает плечами, мол, делайте, что хотите!
“Мне пришлось закрыть свой магазин, в котором я работаю двадцать лет, - жалуется один из торговцев. – Нам снизили арендную плату всего на 50 манатов. Сказали, что если не способен работать на этих условиях, то могу закрыть магазин и идти куда захочу!..»
Знакомясь с ситуацией на месте, haqqın.az выяснил, что после распространенного в соцсетях видео о протестах полиция и люди владельца “Халглар достлугу” начали оказывать на торговцев определенное давление и даже угрожали им. Во всяком случае ни один предприниматель не захотел называть свое имя, некоторые либо прятали лица от фотокамер, либо вообще отказывались говорить с нашими журналистами, намеками давая понять, что владелец торгового центра ведет за ними наблюдение с помощью видеокамер.
Как оказалось, большинство магазинов пустуют, открытые торговые точки можно пересчитать по пальцам. Торговцы жалуются, говорят, что в период локдауна остались без работы, понесли серьезные убытки, у многих накопились долги перед банками…
Кроме того, резкое снижение покупательского спроса, а также открытие по соседству новых магазинов свели торговлю почти на нет.
Тем не менее просьба продавцов снизить арендную плату хотя бы на январь-февраль наступающего года осталась безответной. Один из них рассказал, что недовольных предпринимателей предупредили: никаких уступок не будет, а с теми, кто начнет жаловаться или возмущаться, могут вообще разорвать арендный договор и выселить их из магазинов.
Вчера на дверях 86 магазинов, расположенных в "Халглар достлугу", висели замки. Работавшая в одном из из них продавщица со слезами призналась, что должна банку больше 25 тысяч манатов, а у нее двое детей.
"За эту маленькую витрину я плачу 550 манатов в месяц, а мой сосед - 850 манатов. Но за последние 15–20 дней мы не заработали даже по 20–30 манатов. Можно сказать, что двери наших магазинчиков никто не открывает", - сетует женщина и добавляет, что надеется только на то, чтобы договориться до конца дня с владельцем хотя бы о небольшой скидке на арендную плату.
“Другого выхода нет, - говорит продавщица. – И потом нас уже предупредили: в случае, если кто-то начнет протестовать, на него будет подана жалоба в полицию за организацию беспорядков».
В этот момент в наш разговор вмешался молодой человек с тетрадкой в руках, как выяснилось позднее - один из людей владельца. Не представившись, он предупредил, что территория “Халглар достлугу” – это частная собственность, и разрешение на съемку нужно получить заблаговременно.
На просьбу прокомментировать происходящее, молодой человек с тетрадкой лишь пожал плечами:
"Да, люди шумят, многие недовольны… Накануне вечером некоторые из протестовавших утверждали, что работают здесь по 15–20 лет, хотя большинству из них нет и тридцати. На самом деле эти люди не уступок хотят, а денег - чтобы привезти товар или просто на карманные расходы…»
Никто из находившихся поблизости торговцев спорить с молодым человеком не стал - видимо, не хотел связываться с представителем владельца. Лишь один из них шепотом попросил обождать, пока не уйдут люди хозяина, чтобы можно было поговорить без соглядатаев.
Большинство продавцов говорят, что особого выбора у них нет и идти им, по существу, некуда:
"В последние годы открылось так много торговых центров и магазинов, что сюда покупатель просто не приезжает, - сказал один из них. - Еще несколько лет назад большинство продавали товары, привезенные нами из-за границы. Сейчас же многие покупают в "Бина", "Садараке", а потом пытаются перепродать, зарабатывая на каждом товаре по 1-2 маната. Какой же это бизнес, если мы не можем порой даже оплатить аренду?!..»
Торговцы рассказали, что даже на пике пандемии владелец "Халглар достлугу" не шел на уступки, хотя большинство магазинов оставались закрытыми, и все продолжали исправно платить за место. Так что в уступки владельца никто не верит. По словам одного из предпринимателей, нет смысла собираться и протестовать, поскольку он может воспользоваться ситуацией и оштрафовать их за нарушение требований карантина.
В этот момент арендаторам кто-то сообщил, что на территорию "Халглар достлугу" с минуты на минуту прибудет представитель владельца вместе с нарядом полиции, и все стали молча расходиться…