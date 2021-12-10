Ульвия Худиева, собкор 12:53

На товары “Халглар достлугу”, который еще пару лет назад считался одним из самых оживленных и востребованных торговых центров Баку, сегодня практически нет спроса. Как и другие торговые центры, он приостановил деятельность в период пандемии коронавируса и возобновил ее только минувшим летом. Как следствие, лишенные доходов предприниматели не могут платить за аренду и после отказа владельца “Халглар достлугу” снизить её, закрыли свои магазины и вышли в знак протеста на улицу, чтобы выразить недовольство сложившейся ситуацией.

На выложенных в социальных сетях видеокадрах четко просматривается динамика назревающего конфликта: продавцы угрожают владельцу закрыть магазины, если он не войдет в их положение, а тот равнодушно пожимает плечами, мол, делайте, что хотите! “Мне пришлось закрыть свой магазин, в котором я работаю двадцать лет, - жалуется один из торговцев. – Нам снизили арендную плату всего на 50 манатов. Сказали, что если не способен работать на этих условиях, то могу закрыть магазин и идти куда захочу!..» Знакомясь с ситуацией на месте, haqqın.az выяснил, что после распространенного в соцсетях видео о протестах полиция и люди владельца “Халглар достлугу” начали оказывать на торговцев определенное давление и даже угрожали им. Во всяком случае ни один предприниматель не захотел называть свое имя, некоторые либо прятали лица от фотокамер, либо вообще отказывались говорить с нашими журналистами, намеками давая понять, что владелец торгового центра ведет за ними наблюдение с помощью видеокамер. Как оказалось, большинство магазинов пустуют, открытые торговые точки можно пересчитать по пальцам. Торговцы жалуются, говорят, что в период локдауна остались без работы, понесли серьезные убытки, у многих накопились долги перед банками… Кроме того, резкое снижение покупательского спроса, а также открытие по соседству новых магазинов свели торговлю почти на нет.

Тем не менее просьба продавцов снизить арендную плату хотя бы на январь-февраль наступающего года осталась безответной. Один из них рассказал, что недовольных предпринимателей предупредили: никаких уступок не будет, а с теми, кто начнет жаловаться или возмущаться, могут вообще разорвать арендный договор и выселить их из магазинов. Вчера на дверях 86 магазинов, расположенных в "Халглар достлугу", висели замки. Работавшая в одном из из них продавщица со слезами призналась, что должна банку больше 25 тысяч манатов, а у нее двое детей. "За эту маленькую витрину я плачу 550 манатов в месяц, а мой сосед - 850 манатов. Но за последние 15–20 дней мы не заработали даже по 20–30 манатов. Можно сказать, что двери наших магазинчиков никто не открывает", - сетует женщина и добавляет, что надеется только на то, чтобы договориться до конца дня с владельцем хотя бы о небольшой скидке на арендную плату. “Другого выхода нет, - говорит продавщица. – И потом нас уже предупредили: в случае, если кто-то начнет протестовать, на него будет подана жалоба в полицию за организацию беспорядков». В этот момент в наш разговор вмешался молодой человек с тетрадкой в руках, как выяснилось позднее - один из людей владельца. Не представившись, он предупредил, что территория “Халглар достлугу” – это частная собственность, и разрешение на съемку нужно получить заблаговременно. На просьбу прокомментировать происходящее, молодой человек с тетрадкой лишь пожал плечами: