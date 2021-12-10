Собрано около 2 миллионов: глава Госкомтаможни рассказал о работе поста «Горис - Кафан»

Погранично-пропускной пункт «Горис - Кафан» действует на данной дороге на протяжении примерно двух месяцев. Об этом сказал haqqin.az председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник Сафар Мехтиев.

По словам главы Госкомтаможни, на указанном пункте уже собрано порядка двух миллионов манатов в качестве таможенных пошлин.

"Соответствующий пост ГТК создан на дороге Горис - Кафан уже около двух месяцев назад. Какие пошлины взимаются с автомобилей малой и большой грузоподъемности, а также людей на других пограничных пропускных пунктах, такие же пошлины взимаются с иностранных транспортных средств и граждан, которые входят на территорию Азербайджана с этого направления", - сказал Мехтиев.

Комментируя информацию о намерениях армянской стороны пойти на аналогичный шаг, глава Госкомтаможни указал, что это территория Азербайджана. Если же азербайджанские транспортные средства будут входить на территорию противоположной стороны, решать этот вопрос будут там.