На освобожденных территориях создан минно-поисковый полк МЧС
На освобожденных территориях Азербайджана сформирован новый минно-поисковый полк Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сообщил haqqin.az министр Кямаледдин Гейдаров.
"Мы подготовили 74 новых миноискателя. Импортировано и передано им 120 миноискательных приборов. Новый полк вместе с турецкими специалистами и персоналом Агентства по разминированию продолжает очистку территорий", - заявил глава МЧС.
Министр по чрезвычайным ситуациям также отметил, что для расчистки от мин освобожденных территорий будут закуплены новые роботы-миноискатели: "В этих местах армяне заложили много мин. Участки необходимо как можно скорее очистить, чтобы ускорить восстановительные работы. В настоящее время, помимо устройств для обнаружения мин, ведутся работы также по закупке роботов-миноискателей. Эту работу проводит МЧС совместно с Агентством по разминированию и Минобороны".