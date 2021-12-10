На освобожденных территориях создан минно-поисковый полк МЧС

"Мы подготовили 74 новых миноискателя. Импортировано и передано им 120 миноискательных приборов. Новый полк вместе с турецкими специалистами и персоналом Агентства по разминированию продолжает очистку территорий", - заявил глава МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям также отметил, что для расчистки от мин освобожденных территорий будут закуплены новые роботы-миноискатели: "В этих местах армяне заложили много мин. Участки необходимо как можно скорее очистить, чтобы ускорить восстановительные работы. В настоящее время, помимо устройств для обнаружения мин, ведутся работы также по закупке роботов-миноискателей. Эту работу проводит МЧС совместно с Агентством по разминированию и Минобороны".