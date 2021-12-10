Самые распространенные и необычные симптомы «омикрона»
Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется по миру намного быстрее, чем предыдущие варианты, хотя пока зарегистрировано не много случаев госпитализации, пишет британское издание Mirror.
Тем временем Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) принимают участие в согласованных усилиях по пониманию варианта «омикрон», и в своем еженедельном отчете о заболеваемости и смертности эксперты CDC представили предварительный профиль симптомов «омикрона».
Как сообщает «МК», в отчете указывается, что кашель — самый распространенный симптом, которым страдают 89% инфицированных. Кроме того, в качестве наиболее распространенных симптомов «омикрона» фиксируются усталость (65%) и заложенность носа или насморк (59%). Одышка (16%), диарея (11%) и потеря вкуса или запаха (8%) идут уже в конце списка CDC.
При этом, предупреждает Mirror, штамм «омикрон» имеет одну особенность, которая отличает его от других разновидностей коронавируса, — его носители также страдают ночной потливостью, при которой ночная одежда и постельное белье промокают насквозь.
Новый штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, был впервые выявлен в ЮАР и Ботсване в начале ноября. На чрезвычайном заседании 26 ноября Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. «Омикрон» имеет большое количество мутаций, он также распространяется быстрее типа «дельта». Новый штамм коронавируса, обладающий повышенной мобильностью, обнаружен более чем в 55 странах.