Министр Гейдаров заверил: через несколько лет в Азербайджане не будет незаконных построек

Министерство по чрезвычайным ситуациям принимает меры по предотвращению незаконного строительства в Азербайджане, усилены меры контроля совместно с Госкомитетом по градостроительству и архитектуре и комиссиями районных органов исполнительной власти. Об этом сказал журналистам глава МЧС Кямаледдин Гейдаров.

"Существуют объективные и субъективные причины незаконного строительства. Такие проблемы возникли, когда было много вынужденных переселенцев. Например, в Баку были высотные дома, которые не являлись пожаробезопасными и не сдавались в эксплуатацию. Позже эти постройки были подготовлены в соответствии с техническими условиями и после устранения проблем введены в эксплуатацию. Этот процесс продолжается и в других районах. Думаю, через несколько лет в Азербайджане не будет незаконных построек. Всем известно, как они опасны для жизни человека, государство не примет такие постройки", - заверил Кямаледдин Гейдаров.