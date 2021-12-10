Госкомтаможни об открытии нового ирано-азербайджанского пропускного пункта

В настоящее время нет проекта по открытию нового ирано-азербайджанского таможенно-пропускного пункта в Ярдымлинском районе Азербайджана, сказал haqqin.az председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник Сафар Мехтиев.

"Такие обсуждения не ведутся. На юге у нас достаточно таможенных пунктов с Ираном. Подобные вопросы обсуждаются на уровне правительства. Мы исполнительный орган. Для предотвращения любой контрабанды применяются системы электронного управления, декларации электронной торговли. Создана большая база данных, мы смогли взять под полный контроль как статистическую базу данных страны, так и электронную торговлю", - сказал глава Госкомтаможни.