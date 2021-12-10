Погода на понедельник: пасмурно, дожди

В понедельник, 13 декабря, в Азербайджане прогнозируется пасмурная погода, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове установится переменная облачность, временами пасмурная погода. Ближе к ночи небольшой дождь. Умеренный юго-восточный ветер. Ночью до 7-9 градусов, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится до 773 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана также прогнозируются дожди. В восточной части республики интенсивные осадки. Ночью туман. Местами восточный ветер будет дуть с небольшими порывами. Температура воздуха ночью 4-8, днем 8-12 градусов тепла. В годах ночью 0-3 градуса мороза, днем до 4-9 градусов тепла.

13 декабря на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеофакторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.