Байрамов позитивно оценивает результаты первой встречи в формате «3+3»

Итоги переговоров в Москве заместителей министров иностранных дел пяти стран - Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении можно оценить позитивно. Стороны обсудили восстановление мира и безопасности в регионе, в том числе реализацию транспортных проектов. Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Президенты Азербайджана и Турции инициировали формат «3+3». Армения не решалась присоединиться к этой региональной инициативе, делала противоречивые заявления. Однако присоединилась к этому формату. Итоги переговоров по первой встрече можно высоко оценить. Все стороны обсудили восстановление мира и безопасности в регионе, в том числе реализацию транспортных проектов», - заявил Джейхун Байрамов.

Министр иностранных дел отметил, что следующие встречи в указанном формате решено провести в других столицах на основе ротации. «Министры иностранных дел будут играть в этом направлении координирующую роль. Не исключено, что в будущем состоятся встречи на высшем уровне», - сказал Байрамов.