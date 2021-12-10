Путин хочет личной встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин, открывая переговоры с президентом США Джо Байденом, заявил, что очень бы хотел увидеться с ним лично, передает ТАСС.

"Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось", - сказал российский лидер в ответ на слова своего визави о том, что тот сожалеет, что не получилось увидеться на саммите Группы двадцати в Риме.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока говорить о встрече лидеров России и США в очном формате рано. По его словам, это вопрос на будущее.