Агентство по разминированию: Больше всего мин в Физули, Агдаме и Тертере

Около 20 тысяч гектаров на освобожденных территориях Азербайджана расчищено от мин с ноября 2020 года. Об этом сказал журналистам председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.

"Больше всего мин в Физулинском, Агдамском и Тертерском районах. То есть на нашей стороне - это линия соприкосновения. Противник плотно и с помощью ловушек закопал в этих местах мины", - сказал Сулейманов.

Он подчеркнул, что противник в основном использовал мины двойного действия и ловушки из проволоки.