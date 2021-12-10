В Кремле рассказали о сложном разговоре Путина и Байдена

Во время встречи по видеосвязи президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали сложные темы, которые касались разногласий между двумя странами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в программе программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

По словам Пескова, тон общения был позитивным, поскольку Путин и Байден с уважением относятся друг к другу, пишет ТАСС. «Но тем не менее темы обсуждались весьма и весьма сложные, главное, что в основном темы, которые касались разногласий», — подчеркнул он.

«Здесь обманываться не надо. Президенты, естественно, выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения. Но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов — это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так и со стороны президента Байдена», — сказал Песков.