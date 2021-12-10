Премьер Израиля впервые в истории едет в Эмираты

В воскресенье, 12 декабря, глава правительства Израиля Нафтали Беннет отправится с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Это первый в истории визит израильского премьер-министра в эту страну.

Завтра, 13 декабря, Беннет встретится с наследником престола Абу-Даби Мохаммедом бен Заидом, который является фактическим лидером государства.

Израильские СМИ отмечают, что в последние дни информация о готовящемся визите не публиковалась из соображений безопасности. Беннет отправился в Эмираты во главе достаточно маленькой израильской делегации из эпидемиологических соображений на фоне увеличения числа случаев инфицирования вариантом коронавируса «омикрон».