Нетаньяху отказали: его семья останется без охраны

Комиссия министров по вопросам Службы общей безопасности (ШАБАК) отклонила просьбу семьи Нетаньяху об отсрочке снятия ее охраны, и она будет снята уже завтра, 13 декабря, передают «Детали».

Заседание комитета прошло по требованию начальника канцелярии Нетаньяху Ашера Хайюна, сообщившего о волне угроз в отношении семьи экс-премьер министра.

Согласно информации, профессиональное мнение ШАБАКа, представленное на заседании, осталось прежним: охрана членам семьи бывшего премьер-министра положена в течение шести месяцев после окончания срока его полномочий.