Нетаньяху отказали: его семья останется без охраны
Комиссия министров по вопросам Службы общей безопасности (ШАБАК) отклонила просьбу семьи Нетаньяху об отсрочке снятия ее охраны, и она будет снята уже завтра, 13 декабря, передают «Детали».
Заседание комитета прошло по требованию начальника канцелярии Нетаньяху Ашера Хайюна, сообщившего о волне угроз в отношении семьи экс-премьер министра.
Согласно информации, профессиональное мнение ШАБАКа, представленное на заседании, осталось прежним: охрана членам семьи бывшего премьер-министра положена в течение шести месяцев после окончания срока его полномочий.
Все структуры в сфере безопасности - ШАБАК, «Моссад», полиция и Совет национальной безопасности - не видели причин для продления срока предоставления охраны.
Также источники в комиссии заявили, что подразделение по вопросам безопасности в канцелярии премьер-министра не представило иную позицию в ходе обсуждения, вопреки заявлениям соратников Нетаньяху о том, что, по мнению этого подразделения, охрану необходимо оставить.
В свою очередь окружение семьи Нетаньяху заявило, что это политическое, скандальное и безответственное решение, которое может привести к пролитию крови жены бывшего премьер-министра и его сыновей. Члены семьи Нетаньяху постоянно получают угрозы в социальных сетях.