Школьницы забили пенсионера до смерти и угрожали полиции

Две малолетние школьницы ради денег забили насмерть пенсионера в Хабаровском крае РФ, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, девочки вломились к пенсионеру ночью. Они отняли у 60-летнего мужчины 10 тысяч рублей, затем избили его, положили на потерявшего сознание пенсионера дверь и прыгали на ней, пока он не умер.

Шумом в квартире заинтересовалась соседка. Школьницы попытались напасть и на нее. Женщине удалось убежать и вызвать полицию.

Прибывшему на место наряду девочки начали угрожать взрывом газа во всем доме. Полиция школьниц задержала.