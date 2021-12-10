Печальный прогноз от ВОЗ и Всемирного банка

Более полумиллиарда человек в мире могут оказаться в крайней бедности из-за пандемии, затормозившей прогресс человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения. Об этом заявили Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк.

В двух взаимодополняющих докладах, опубликованных в связи с отмечаемым 12 декабря Международным днем всеобщего охвата услугами здравоохранения, они констатировали, что пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья. Из-за этого впервые за 10 лет снизился охват населения иммунизацией, смертность от туберкулеза и малярии выросла.

Пандемия вызвала "наихудший экономический кризис с 1930-х годов, поэтому людям стало труднее платить за лечение". Такая ситуация "толкает более полумиллиарда людей в крайнюю бедность, потому что им приходится платить за эти услуги из своего кармана".

По прогнозам авторов доклада, финансовые трудности, "скорее всего, станут более интенсивными", учитывая рост бедности, падение доходов и тот факт, что государства сталкиваются со все более сложной ситуацией в сфере налоговых поступлений. Подчеркивается, что до пандемии "почти миллиард людей тратили более 10% своего бюджета на охрану здоровья".