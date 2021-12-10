Строительство железных дорог в Карабахе: АЖД рассказало о планах

Планируется строительство железнодорожной линии до Агдама, а затем в направлении Ханкенди, сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Кроме того, по его словам, ведутся работы и по проектированию железнодорожной линии в направлении города Шуша. Строительство может начаться сразу же после принятия соответствующего решения: "Как только решение будет принято, начнутся работы".

Говоря о сдаче в эксплуатацию железнодорожного маршрута Горадиз - Агбенд, Джавид Гурбанов сказал, что запуск этой железнодорожной линии ожидается в первом квартале 2023 года. По его словам, планируется, что до конца текущего года завершатся работы на 50-километровом участке дороги, а к 2023 году строительство будет завершено полностью.

Глава АЖД также прокомментировал вопрос соединения железнодорожной линий Горадиз - Агбенд с дорогой в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана: "Работы по проектированию ведутся. Но непосредственно к процессу строительства можно будет приступить после того, как между Азербайджаном и Арменией будет достигнута договоренность об открытии транспортных коммуникаций".