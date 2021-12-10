В Кремле заявили, что Байден предупредил Путина о финансовой изоляции России

«Наши американские коллеги сразу после завершения беседы в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так», — заявил представитель Кремля.

Во время переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена последний говорил, что если Россия вторгнется в Украину, то будет финансово изолирована, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин».

По словам Пескова, разговор президентов был взаимоуважительным.

«Да, действительно, Байден говорил о том, что, если будет вот это эфемерное вторжение в Украину - видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, - вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее, и тому подобное», - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что вводить какие-то ограничения в отношении России и при этом не испытывать страдания самому невозможно. «Это все понимают в мире», - заключил он.

Переговоры президентов России и США 7 декабря в онлайн-формате продолжались два часа. На повестке саммита были двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также ситуация в Украине и расширение НАТО.