Афгани обесценился, а талибы запретили покупать и продавать доллары

Движение "Талибан" запретило куплю и продажу долларов в связи с резким обесцениванием в последнее время национальной валюты - афгани. Об этом сообщило афганское агентство Aamaj News.

По его данным, на крупнейшем валютном рынке страны "Сарай Шахзада", который расположен в Кабуле, курс доллара уже достиг 114 афгани, хотя в начале августа составлял около 80 афгани.

Представители талибов пока не комментируют сложившуюся ситуацию.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. Как следует из опубликованного в конце октября совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия. Это происходит во многом из-за того, что талибы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) госрезервов, так как их значительная часть заморожена США.