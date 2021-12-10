Рождественская вечеринка обвалила рейтинг Бориса Джонсона

Согласно опросу института, две трети (66%) британской общественности в настоящее время отрицательно относятся к Джонсону и только четверть (24%) — положительно. Остальные респонденты не определились со своим отношением к премьеру.

Рейтинг одобрения работы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до рекордно низкого показателя за все время нахождения во главе правительства на фоне скандала с рождественской вечеринкой, которая прошла на Даунинг-стрит в прошлом году во время локдауна. Об этом сообщает социологический институт YouGov.

Это самый низкий показатель для британского премьера с момента переезда на Даунинг-стрит в июле 2019 года.

Сотрудники канцелярии премьер-министра, как ранее писали британские СМИ, устроили рождественскую вечеринку в декабре прошлого года, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Сам Джонсон на вечеринке не присутствовал.

Джонсон первоначально говорил, что никакой вечеринки не было, однако 8 декабря, выступая в палате общин, пообещал провести проверку в связи с инцидентом.

Вечером 11 декабря издание Mirror опубликовало фото с Джонсоном во время викторины, которая, по сведениям издания, была на Даунинг-стрит 15 декабря прошлого года, то есть за три дня до скандальной вечеринки. На фотографии премьер запечатлен сидящим за столом рядом с двумя коллегами. Комментируя фотографию, представитель британского правительства заявил: «Это была виртуальная викторина. Персоналу Даунинг-стрит часто требовалось находиться в офисе, чтобы работать над мерами реагирования на пандемию, поэтому те, кто был в офисе по работе, могли присутствовать виртуально, со своих рабочих мест».