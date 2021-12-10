Путин: развал России был бы более кровавым, чем Югославии

"Точно можно сказать, что нам было бы очень плохо, мы сейчас бы не боролись за повышение рождаемости, мы бы сейчас боролись за выживание. А трагический пример Югославии говорит о том, что, если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека, и не только русского, но и вообще всех проживающих на территории России народов, у нас, может быть, противостояние было бы еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии", - сказал Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава российского государства добавил: "То, что некоторые, я скажу осторожно, чтобы не стали обвинять, что мы там врагов ищем, совершенно очевидно для меня, когда я был директором ФСБ, я это видел просто, определенные силы на Западе стремились к развалу Российской Федерации, напрямую поддерживали сепаратистов и бандитов и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать. Это для меня было абсолютным фактом".