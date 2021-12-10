В Грузии снова протесты: антиваксеры против ковид-паспортов

Несколько сотен противников "зеленых паспортов" проводят митинг в Тбилиси. Как сообщает ТАСС, кадры с демонстрации в прямом эфире транслирует один из организаторов митинга Звиад Томарадзе на своей странице в Facebook.

"Каждый раз в воскресенье мы собираемся и протестуем против ковид-фашизма. Мы разнесем эту систему до конца. Все, кто сейчас находится дома и может выйти и опротестовать "зеленые паспорта", выходите", - призвал Томарадзе.

Согласно информации, митингующие сначала собрались на площади Республики, а затем направились к зданию правительства. По их мнению, движение приносит результаты и именно из-за их сопротивления глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила об отставке. Демонстранты отметили, что периодически будут устраивать акции протеста и не прекратят их, пока правительство не отменит действие "зеленых паспортов".

Напомним, что в Грузии с 1 декабря действуют "зеленые паспорта" для посещения общественных мест.