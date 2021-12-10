Мужчина решил подзаработать: делал по 10 прививок в день вместо других

В настоящее время инцидент расследуется минздравом Новой Зеландии. О мошенничестве также сообщили в полицию.

Новозеландец за денежное вознаграждение вакцинировался от коронавируса вместо других людей. Об этом рассказала газета New Zealand Herald.

По данным журналистов, мужчина посетил несколько центров вакцинации в течение дня и получил 10 доз вакцины вместо других людей. Медики рекомендуют ему немедленно обратиться в больницу и пройти полное обследование.

Медицинский директор Консультативного центра иммунизации профессор Никки Тернер заявила, что данных о том, как будет вести себя организм после получения такого большого количества вакцин за один день, нет.

В минздраве Новой Зеландии не сообщили, где конкретно и каким образом мужчина мог получить столько доз вакцины.