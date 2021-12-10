Иран настроен оптимистично, но не будет «наивным»

Тегеран оптимистично настроен по поводу перспектив возвращения к ядерной сделке в ходе переговоров в Вене. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий делегацию на консультациях в австрийской столице.

"Мы с оптимизмом смотрим на достижение соглашения. Однако, учитывая неприятную предысторию, связанную с противоположной стороной, мы точно не будем наивными", - цитирует его агентство IRNA.

По словам Багери, "на переговорном процессе царит конструктивная атмосфера".

В четверг в Вене прошел очередной этап переговоров, на котором Исламская Республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.