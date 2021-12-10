Ситуация на границе Украины с Россией: Байден говорит о «священном долге», G7 предупреждает Москву

В социальных сетях распространились снятые в Свердловской области РФ изображения железнодорожных поездов, загруженных большим количеством бронетехники. Комментируя данные кадры, журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер заявил, что переговоры между президентами США и России не изменили планы Кремля - российские войска продолжают концентрироваться на российско-украинской границе.

Между тем Джозеф Байден впервые объявил о планах США по противодействию действиям России. Американский лидер заявил, что Вашингтон направит дополнительные войска в страны - члены НАТО в Восточной Европе: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву и Польшу, а также Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. При этом Байден подчеркнул, что администрация США никогда не планировала ввод войск в Украину.

«Нам придется отправить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9», - сказал он. «Это наш священный долг - защитить все эти страны НАТО от любого военного вмешательства России».

Накануне министры иностранных дел G7 встретились в Ливерпуле, где решили выступить с единой позиции против возможного нападения России на Украину. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен после двусторонних переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил, что стороны едины в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

В проекте заявления, с которым ознакомилось Reuters, говорится, что «Группа семи» предупредила Россию о серьезных последствиях в случае нападения на Украину. Делегаты G7 осудили наращивание военных сил РФ на границе с Украиной и призвали Москву к деэскалации. «Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену», — говорится в проекте.