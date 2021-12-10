Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл "Формулу-1"

Вторым стал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Третье место занял пилот Ferrari Карлос Сайнц.

В общем зачете Ферстаппен набрал 395,5 очков и стал первым с 2014 года пилотом не из Mercedes, завоевавшим титул чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1". Хэмилтон финишировал вторым в общем зачете (387,5), третье место у Валттери Боттаса из Mercedes (230).

Кубок конструкторов восьмой раз подряд выиграл Mercedes, команда набрала 617,5 очков. Второе место у Red Bull (584,5), третье - у Ferrari (323,5).