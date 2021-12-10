Эльдар Махмудов жив, и его дело правое

Ильгар Гусейнов, собкор 18:56

Со дня ликвидации банды преступников МНБ под руководством бывшего шефа госбезопасности Эльдара Махмудова прошло больше шести лет. Некоторые из попавших за решетку генералов, к примеру, Акиф Човдаров и другие члены чекистской банды, уже вышли на свободу, другие оборотни в погонах продолжают отсиживать свой срок. За годы своей деятельности банда Махмудова, прикрываясь особенностями оперативной работы, совершила десятки тысяч преступлений. Жертвами этой банды стали сотни предпринимателей, чиновников, общественных деятелей и рядовых граждан, а сама система азербайджанской государственной безопасности была на долгие годы превращена в машину шантажа, угроз и вымогательств, работавшую на личное обогащение всесильного шефа МНБ и его окружения.

Роль Эльдара Махмудова в этих преступлениях подтверждена в многочисленных показаниях как арестованных сотрудников МНБ, так и их жертв. В сотнях томов уголовных дел следы преступлений вели к самому верху руководства министерства нацбезопасности. Тем не менее, решение об аресте Эльдара Махмудова так и не было принято - Махмудов просто исчез из общественного поля зрения и, по слухам, безвылазно сидит на одной из своих многочисленных бакинских дач. Долгие годы этот человек являлся в Азербайджане чуть ли не самым влиятельным госчиновником. Вымогая огромные суммы как у честных предпринимателей, так и у их нечистых на руку коллег, Махмудов сумел сколотить огромное состояние, оцениваемое экспертами от одного до нескольких миллиардов долларов. Но даже на пике своего могущества, росчерком пера решая и ломая судьбы сотен людей, Махмудов понимал, что рано или поздно его криминальная империя рухнет. А потому последовательно выводил свои миллионы за границу, в чем генералу активно помогал его свояк – находящийся в настоящее время под арестом экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев. Помимо страсти к наличным деньгам, у Эльдара Махмудова было еще одно «хобби» – генерал коллекционировал… недвижимость. Занимаясь системным рэкетом, высокопоставленные офицеры МНБ требовали у своих жертв переписывать на них свои квартиры, лучшие из которых, естественно, доставались Эльдару Махмудову и членам его семьи. И сегодня, спустя шесть лет после разгрома банды МНБ, азербайджанские суды, буквально, завалены исками жертв махмудовщины, которые требуют вернуть им отнятую жилплощадь. Небольшой мониторинг, проведенный сотрудниками haqqin.az на портале «Электронный суд», выявил несколько любопытных дел, связанных с недвижимостью, которая оказалась в итоге собственностью семейства Махмудовых.

Одним из жалобщиков является Рауф Байрамов, председатель жилищно-строительного кооператива Elips-R, строившего жилой комплекс из трех блоков в Насиминском районе Баку. Летом 2014 года в офис компании одновременно ворвались пять сотрудников МНБ. Они заявили, что приехали по приказу главы МНБ Эльдара Махмудова и, угрожая Байрамову арестом, потребовали либо деньги, либо их эквивалент в виде квартиры. Перепуганное руководство тут же оформило кассовый ордер на имя кузена главы МНБ, Ильхама Махмудова, удостоверяющего, что он «заплатил» 309 тысяч манатов за квартиру в третьем блоке здания. Понятно, что в Elips-R Ильхама Махмудова никогда не видели. Парадоксальность ситуации заключается в том, что подвергнутые вымогательству бизнесмены, «продали» кузену главы МНБ квартиру в третьем блоке здания, строительство которого еще не началось. Мало того, компания Elips-R даже не объявляла о продаже квартир в этом здании. Впоследствии, первые два блока жилого дома были возведены, а строительство третьего по целому ряду причин так и не началось. В результате Ильхам Махмудов получил за свои виртуальные 309.000 манатов квартиру в несуществующем доме. После того, как в 2015 году Эльдар Махмудов был уволен, а его преступная группировка разоблачена, руководство Elips-R вздохнуло с облегчением – казалось, история с «наездом» на компанию и вымогательством квартиры осталась в далеком прошлом. Но не тут-то было! Спустя некоторое время кузен бывшего шефа МНБ, Ильхам Махмудов обратился в суд с требованием, чтобы компания Elips-R выплатила ему… 309 тысяч манатов. Можно представить реакцию владельцев строительной компании, у которых в судебном порядке требуют деньги, которые сотрудники МНБ выбили из них под угрозой ареста.

Впрочем, дело с «виртуальной» квартирой Elips-R - далеко не единственное в этом списке. С похожей ситуацией столкнулось и руководство ЖСК Rich, строившее жилое здание по адресу ул. Н.Хикмета 27 в Ясамальском районе Баку. Спустя какое-то время в офис Rich пришли сотрудники МНБ и заявили, что жилой дом, который строит компания, так понравился Эльдару Махмудову, что он просит выделить ему в нем три квартиры. Руководство ответило, что с радостью продаст их шефу МНБ, что же касается передачи трех квартир в виде подарка, то об этом не может быть и речи. Чекисты ушли ни с чем, но вскоре владельцам Rich позвонили из мэрии Баку и потребовали, угрожая серьезными проблемами, удовлетворить «просьбу» главы МНБ. После чего от Эльдара Махмудова поступило «компромиссное» предложение: шеф МНБ предложил владельцам стройкомпании в обмен на три квартиры в строящемся доме две квартиры, расположенные рядом с Министерством образования, принадлежавшие дочери Эльдара Махмудова, Наргиз. Но владельцы Rich назвали обмен неравноценным и от предложения отказались. Тогда люди МНБ стали открыто угрожать владельцам строительной компании, что отнимут их бизнес, если квартиры не будут переданы Эльдару Махмудову. Деваться было некуда, и хозяева Rich передали Наргиз Махмудовой три квартиры, получив взамен две. После разоблачения банды, действовавшей в МНБ, руководство Rich начало борьбу за возвращение отнятых у нее квартир и обратилось в Ясамальский районный суд с требованием признать недействительным договор, заключенный с Наргиз Махмудовой. Однако это судебное дело они проиграли.

Но самое большое удивление корреспондентов haqqin.az, просматривавших списки истцов, вызвала уже знакомая фамилия Гарашев. Дело в том, что в ближайшее время в Конституционном суде должен рассматриваться иск Арифа Гарашева о незаконном отторжении его имущества в пользу дочери бывшего шефа МНБ Наргиз Махмудовой. Да-да, речь идет о том самом Арифе Гарашеве, который возглавлял до Керема Гасанова Службу государственного реестра недвижимости и был довольно известным в стране государственным чиновником. В кассационной жалобе Арифа Гарашева на решение Гражданской коллегии верховного суда говорится, что в августе 2006 года он заключил договор с ООО Caspian Service (ранее haqqin.az уже писал об этой компании в статье про беспредел братьев Султановых, отнявших у людей право на жизнь – haqqin). Согласно этому договору, Ариф Гарашев, о чем свидетельствует финансовая выписка, купил пять квартир общей площадью 769,6 квадратных метров, расположенных на мансардном 18-м этаже здания, строившегося по адресу Ясамальский район, улица Гутгашенлы, 500-й квартал. Позднее выяснилось, что, несмотря на договор с Арифом Гарашевым, Caspian Service, передала эти квартиры дочери Эльдара Махмудова, Наргиз Махмудовой. Примечательно, что на основе этого договора Служба государственного реестра выдала в 2012 году Наргиз Махмудовой купчие на эти квартиры. При том, что ни одна квартира в этом доме такую купчую не получила. В иске Ариф Гарашев утверждает, что он никогда не отказывался от своих прав на эти квартиры, и что они были переданы в собственность Наргиз Махмудовой незаконно. Столкнувшись с нарушением своих прав, Ариф Гарашев подает иск в Ясамальский районный суд и выигрывает дело: решение суда от 18 декабря 2019 года признало недействительным заключенный между Caspian Service и Наргиз Махмудовой договор, и постановило передать квартиры истцу.

В ответ Наргиз Махмудова подала апелляционную жалобу, после чего суды высших инстанций неожиданно начинают занимать в имущественном споре сторону дочери Эльдара Махмудова. Сначала она выигрывает апелляционный суд, после чего Верховный суд отклоняет жалобу Арифа Гарашева. Теперь бывший чиновник обращается в Конституционный суд в надежде, что высший судебный орган страны восстановит его попранные права. Все попытки haqqin.az получить от Гарашева комментарий по этому делу успехом не увенчались - разговаривать на эту тему он отказывается. Между тем, haqqin.az удалось встретиться с источником, близким к семье Гарашевых, и выяснить некоторые подробности дела. Оказалось, что в 2006 году Ариф Гарашев приобрел пять квартир, расположенных на 12 этаже дома. А уже позже, когда компания-застройщик Caspian Service начала испытывать финансовые сложности, ее руководство, пользуясь знакомством с Арифом Гарашевым, предложило ему выкупить квартиры и на мансардном 18-м этаже. Ариф Гарашев и Эльдар Махмудов были хорошо знакомы задолго до того, как Махмудов стал шефом МНБ. В 2012 году Гарашев попадает на прием к Махмудову, который оказывает ему, как старому знакомому, сердечный прием. Но спустя несколько дней к Гарашеву приезжает адъютант Эльдара Махмудова и заявляет, что его шеф хочет получить квартиры, купленные Гарашевым на 12-м этаже дома Caspian Service. Взамен ему предложили такие же квартиры в другом месте. Следует отметить, что все это происходило в 2012 году, когда Эльдар Махмудов был на пике своего могущества. Любое желание шефа МНБ было тогда неписанным законом, а его тяга к обогащению и безудержная жадность стали уже притчей в языках.