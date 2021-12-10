Брат высокопоставленного чиновника ХАМАС погиб в Ливане

Мощный взрыв прогремел в лагере беженцев Бурдж аль-Шемали вблизи Тира на юге Ливана в пятницу вечером. Предполагается, что причиной инцидента стал взрыв на оружейном складе. Об этом пишет JewishPress.

Ливанское государственное Национальное информационное агентство сообщило, что в результате взрыва склада боеприпасов погиб один «вооруженный человек» и более 10 человек получили ранения, задохнувшись от дыма, кроме того, были ранены два пожарных из Гражданской обороны.

После взрыва ХАМАС заявил, что возгорание было вызвано коротким замыканием электропроводки на складе, где хранилось большое количество кислородных и газовых баллонов, предназначенных для пациентов с COVID-19.

ХАМАС объявил о смерти Хамзы Шахина. Из источников TPS стало известно, что старшим братом Хамзы Шахина является Мухаммад Шахин, один из руководителей службы безопасности ХАМАСа.