«Это неправда»: МВД о краже в доме Хикмета Мирзоева
Ранее некоторые СМИ и соцсети распространили информацию о том, что якобы неизвестные ограбили дом героя Отечественной войны генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева в поселке Сараи.
Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Министерства внутренних дел Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев заявил, что в Апшеронское районное управление полиции не поступало никакой информации или обращений в связи с этим. Утверждения о краже не соответствуют действительности, отметил представитель МВД.