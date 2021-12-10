Когда Украина и Грузия вступят в НАТО? В США ответили

Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

"Альянс подтвердил в 2008 году, что... открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", – цитирует ТАСС главу американского внешнеполитического ведомства.

"НАТО с момента своего существования ясно давала понять, что ее двери будут открыты для любых европейских стран, которые стремятся к членству и отвечают необходимым критериям", – отметил Блинкен.

Североатлантический альянс на саммите в 2008 году принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем войдут в его состав, однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию.