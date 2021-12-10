Польша выдвинула Евросоюзу ультиматум

Ранее Конституционный суд Польши пришел к выводу, что положение Европейской конвенции о правах человека, позволяющее Европейскому суду о правах человека проверять законность выбора судей КС, противоречит Конституции страны.

Польша должна приостановить свои платежи в бюджет ЕС и наложить вето на принимаемые там решения, если Брюссель сократит финансирование Варшавы и усилит давление в вопросе верховенства закона, заявил министр юстиции Польши Збигнев Зёбро.

«Польша должна ответить на шантаж ЕС, наложив вето по всем вопросам, требующим единодушия в ЕС. Польша также должна пересмотреть свою приверженность политике ЕС в области климата и энергетики, которая приводит к резкому скачку цен на энергоносители», – сказал министр Financial Times, его слова приводит «Коммерсантъ».

«Если этот спор обострится, я потребую, чтобы Польша приостановила свои взносы в ЕС. Это было бы оправданно, поскольку ЕС незаконно отказывает нам в средствах из совместного бюджета, в который мы также вносим свой вклад», – сообщил Зёбро.

«ЕС ведет агрессивную политику и не заботится о верховенстве закона. Это просто предлог, – сказал министр. – Жесткий экономический шантаж должен заставить Польшу согласиться на переформатирование ЕС в федеративное государство, официально управляемое из Брюсселя, а на практике – из Берлина».

В рамках своей судебной реформы Польша создала дисциплинарную палату для судей, которая была признана незаконной Верховным судом ЕС. Европейские официальные лица заявили, что Польше следует отказаться от палаты, изменить дисциплинарные правила и восстановить уволенных судей в качестве условий для удовлетворения запроса Варшавы о финансировании для восстановления после пандемии.