ВОЗ назвала «омикрон» менее опасным, чем «дельта», но распространяется быстрее

По данным организации, эта разновидность вируса может снижать эффективность вакцин от COVID-19, однако этот вариант менее опасен, чем дельта-штамм.

«На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «омикрон». Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», – говорится в заявлении ВОЗ.

В организации отметили, что предварительные данные свидетельствуют о том, что новый штамм будет менее опасным, поскольку большинство выявленных случаев заболевания были бессимптомные или с легкими и средними симптомами.

При этом в ВОЗ заявили, что омикрон-вариант «распространяется быстрее, чем дельта-вариант, в Южной Африке, где циркулирование штамма «дельта» было низким». Вместе с тем, «как представляется, он распространяется быстрее, чем «дельта», также в других странах», где число случаев заражения штаммом «дельта» выше, – в таких, как Великобритания.