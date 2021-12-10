ВОЗ назвала «омикрон» менее опасным, чем «дельта», но распространяется быстрее
Штамм «омикрон» менее опасен, чем «дельта», заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости.
По данным организации, эта разновидность вируса может снижать эффективность вакцин от COVID-19, однако этот вариант менее опасен, чем дельта-штамм.
«На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «омикрон». Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», – говорится в заявлении ВОЗ.
В организации отметили, что предварительные данные свидетельствуют о том, что новый штамм будет менее опасным, поскольку большинство выявленных случаев заболевания были бессимптомные или с легкими и средними симптомами.
При этом в ВОЗ заявили, что омикрон-вариант «распространяется быстрее, чем дельта-вариант, в Южной Африке, где циркулирование штамма «дельта» было низким». Вместе с тем, «как представляется, он распространяется быстрее, чем «дельта», также в других странах», где число случаев заражения штаммом «дельта» выше, – в таких, как Великобритания.