Игиловцы сдаются талибам

По меньшей мере 80 сторонников террористической группировки «Исламское государство» в Нангархаре сдались афганским властям. Об этом сообщил департамент по связям со средствами массовой информации провинции, передает ТАСС.

"Члены ИГ сдались местным властям при посредничестве старейшин местных племен", – говорится в заявлении департамента.

Отмечается, что заявившие о своем разрыве с террористами являются жителями 10 районов, расположенных на территории Нангархара. В заявлении также указывается, что все добровольно перешедшие на сторону властей амнистированы.

Старейшины Нангархара, способствовавшие процессу примирения, указали, что если кто-либо из жителей провинции предоставит жилье сторонникам ИГ, то их хозяева будут изгнаны, а дома их – сожжены.