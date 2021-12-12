Washington Post: Мир не готов к новой пандемии

Эксперты отметили, что из-за этого в мире могут появиться и новые угрозы из области здравоохранения, даже более опасные, чем нынешняя пандемия.

Почти за два года пандемии умерли более 5 млн человек, однако ни одна страна в мире, в том числе и США, не готова к какой-либо новой эпидемии. The Washington Post пишет, что такое заявление сделали американские эксперты в Глобальном индексе здоровья, в котором они оценили ситуацию в 195 странах мира.

Ученые анализировали способность каждой страны предотвратить, обнаружить и ответить на новые угрозы в 2021 году, а также другие факторы. В среднем ситуация мало изменилась с 2019 года. Ни одна из рассматриваемых стран не набрала больше 75,9 балла из 100 возможных.

На первом месте этого рейтинга оказались США благодаря большому потенциалу в сфере здравоохранения и науки. На той же позиции они были и в 2019 году. Но при этом авторы статьи отмечают, что у Штатов самый низкий показатель по доверию населения к правительству. Именно в этом эксперты видят главную причину высокой заболеваемости и смертности от коронавируса.

Автор статьи перечисляет остальные страны из первой десятки: Австралия, Финляндия, Канада, Таиланд, Словения, Великобритания, Германия, Южная Корея и Швеция.

Эксперты оценили те страны, где власти прикладывали усилия, которые могут распространяться и на другие заболевания, а также где царит прозрачность. Они в своём рейтинге опирались на общедоступные данные, а не на личный опыт или опыт коллег-врачей.

Эксперты дали свои рекомендации: властям разных стран нужно заложить в национальный бюджет суммы на обеспечение здравоохранения, международным организациям нужно определить страны, которые больше всего нуждаются в помощи, частному сектору нужно найти варианты для партнёрства с правительствами, а также нужно создать новую систему благотворительности в этой сфере.

Одна из предлагаемых систем называется «7-1-7»: страны должны за 7 дней распознать угрозу, за один день информировать систему здравоохранения и выдать эффективный ответ за следующие 7 дней, пишет The Washington Post.