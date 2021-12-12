«Ему нехорошо, но он не сломлен»: Вахтанг Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале

Грузинский певец и актер, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе накануне навестил экс-президента Михаила Саакашвили в военном госпитале в городе Гори. Об этом сообщает Новости-Грузия.

Саакашвили был переведен в Горийский госпиталь из тюремной больницы после 50-дневной голодовки. С 20 ноября он продолжает курс реабилитации под наблюдением врачей разного профиля.

«Михаилу Саакашвили нехорошо, тут вопросы излишни, все видно по глазам. Он напоил меня чаем и рассказал все от начала до конца. Он не сломлен, это главное», – сказал Кикабидзе.

По словам певца, он рассказал Саакашвили о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским: «Я сказал Зеленскому: «он твой гражданин, и вы должны его увезти».

Как ранее заявляли в Минюсте, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда его поместили в день задержания 1 октября.