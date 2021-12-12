Тегеран заявил, что Запад не представил своих предложений по ядерной сделке

Западные страны на сегодняшний день не выдвинули свои предложения для заключения соглашения по возврату к ядерной сделке. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий делегацию на консультациях в Вене, передает ТАСС.

"Иран не получил предложений по возвращению к ядерной сделке 2015 года со стороны Запада", – отметил Багери, добавив, что Тегеран выдвигает различные предложения на основе своих собственных вариаций условий соглашения.

В четверг в Вене прошел очередной этап переговоров, на котором Исламская Республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.