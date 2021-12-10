В Ереване считают, что в случае войны «США 8 минут будут воевать на стороне Армении»

Несколько дней назад президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не будут отправлять свои войска в Украину. Выступая перед журналистами, хозяин Белого дома подчеркнул, что у США «есть моральное и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО, если они будут атакованы в соответствии со статьей 5, это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на… Украину».

На фоне этих слов Байдена в Армении почему-то решили, что в случае ухода России из региона Кавказа и возможной войны с Азербайджаном и Турцией «США 8 минут будут воевать на стороне Армении».

Армянский правозащитник Аветик Ишханян в своем Facebook выразил свое отношение к этому: «...Джо Байден, оказывающий Украине психологическую, финансовую и военную помощь, заявил, что Соединенные Штаты готовы направить войска для участия в военном конфликте, развязанном против любого из союзников по НАТО, поскольку это их священный долг, но не в случае с Украиной. По мнению наших «прогрессивных» деятелей, если Россия уйдет из региона, в отличие от Украины, США 8 минут будут воевать на стороне Армении, как только их союзник по НАТО Турция и союзник последней Азербайджан нападут на нас».