Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 00:42

Ну, вообще, это и так было ясно, поскольку все происходящее сейчас на российско-украинской границе меньше всего напоминает намерения Москвы начать полномасштабную войну. Тот, кто действительно вознамерился воевать, делает это очень быстро и максимально скрытно. А передвижения лязгающей и изрыгающей дым бронетехники вкупе с перемещениями сотен тысяч солдат в зимних бушлатах – это, господа, не война, а демонстрация силы и психологическое давление. Просто в самом начале было не совсем понятно, к чему все это? Зачем надо было накачивать колеса российского милитаризма, вызывая приступы общеевропейской неврастении?

«Железным кулаком» по кремлевским башням Теперь, вроде, все прояснилось: Россия требует от Запада гарантий, что Украина ни при каких обстоятельствах не станет членом НАТО. Причем речь идет о гарантиях официальных, не «Вот те крест!» или «Мамой клянусь!», а законодательных, проголосованных большинством, чтобы, как говорится, раз и навсегда, на веки вечные. И, тем не менее, определенное непонимание по-прежнему остается. К чему такая спешка? Почему Россия именно сейчас решила поставить перед НАТО вопрос ребром? Ничего принципиально нового на этом треке, казалось бы, не происходит, никаких перспектив принятия в обозримом будущем Украины или Грузии в состав Североатлантического альянса нет, словом, ничего такого, что отличало бы нынешнюю ситуацию от прошлой. Все страны по обе стороны Атлантики, не говоря уже об украинцах и грузинах, прекрасно понимают, что в НАТО их не примут, поскольку связанные с таким решением риски превысят даже самые радужные политические и военно-стратегические бенефисы. Казалось бы, в такой ситуации Россия вполне могла позволить себе расслабиться и перестать теребить эту болезненную тему – у нее ведь и без этого все схвачено и за все заплачено. Но, как мы видим, это не так. Почему же чисто теоретический вопрос о членстве Украины в НАТО так важен для России? Ведь в Москве не могут не понимать, что после развала СССР этот некогда грозный военный альянс – не более, чем бумажный тигр, избегающий вооруженных столкновений с ядерными державами. Очевидно же, что представлять реальную угрозу для России НАТО никак не может. А даже если бы и представлял, чем реально грозит России присоединение к Северо-Атлантическому блоку еще двух или трех стран? Наличие у Украины и Грузии общих границ с Россией? Но помилуйте, только в ХХI веке из числа пограничных и приграничных с Россией государств членами НАТО стали Польша, Литва, Латвия, Эстония, страны Скандинавии Румыния, Болгария… И как, скажите, все это повлияло на состояние национальной безопасности России? Жители Нарвы не спят, опасаясь высадки эстонских десантников? Население Калининградской области бежит вглубь страны, спасаясь от атак литовских мотострелковых дивизий?.. Вопрос, конечно же, риторический. Ничего не изменилось, никто не желает воевать с Россией, никто даже думать не хочет о войне с Россией. В противном случае, у НАТО хватало бы поводов, чтобы стукнуть демонизируемым российскими телепропагандистами «железным кулаком» по кремлевским башням.

Время подлета истребителя НАТО На самом деле, никакого железного кулака НАТО давно нет. Цивилизационный опыт доказывает, что подлинная военная мощь любого государства зависит не от количества и качества оружия, а от решимости политиков использовать то, что имеется в арсеналах. Вы можете обладать высокоточной ракетой, способной попасть в спичечный коробок с расстояния в 2.000 километров, но, если вы боитесь её применить, вас победит босоногий солдат, вооруженный штык-ножом и заточенной саперной лопаткой. Следует, наконец, понять, что НАТО в его нынешнем военно-политическом формате не представляет никакой реальной угрозы — вот почему, одержимость России этой темой не поддается логике. Скорее всего, причины этого феномена следует искать в области психоанализа, в нежелание руководства современной РФ видеть своих западных соседей значительно более успешными в экономическом и социальном плане, а также в страхе перед собственным народом, который в один прекрасный день может задать естественный и, одновременно, убийственный для правящей власти вопрос: «Если ОНИ смогли так сытно и комфортно обустроить свою повседневную жизнь, то чем мы хуже?».. Пожалуй, это единственное более или менее внятное объяснение, почему 145-миллионная ядерная держава так ополчилась против бумажного тигра НАТО, беззаботно разгуливающего в золотой клетке развитого капитализма.

И в самом деле, не принимать же всерьез горячечный бред некоторых российских «военных экспертов», которые каждый вечер подсчитывают в телеящике с пеной у рта «время подлета натовских ракет до Москвы»!.. Разобравшись, почему Россия объявила НАТО своим заклятым врагом, остается внести ясность в противоположный вопрос – почему Украина и Грузия стремятся стать членами этой структуры? Причем стремятся так безоглядно-настойчиво, что готовы платить за это отнюдь не символическую цену? Неужели политические элиты в Киеве и Тбилиси не понимают, что, если завтра они публично откажутся от намерений вступить в НАТО, легче будет всем, в том числе, и им самим? К чему столь рискованные игры? Ответ, который вы получите от 99,9 процента украинских и грузинских политиков, звучит так: «НАТО сможет надежно обеспечить национальную безопасность наших государств, в том числе, и от России». А для Азербайджана престижный клуб - УЕФА Вроде бы, так оно и есть. Но существует нюанс, который большинство из этих людей толком не осознают. Или не хотят осознавать. Речь идет о вещах подсознательных, на уровне инстинкта, где политикой даже не пахнет – сплошной психоанализ. Итак, несмотря на все угрозы и риски, невзирая на полное отсутствие перспектив, Украина, Грузия, Молдова, возможно, кто-то еще в будущем, упорно бьются в двери НАТО? Почему на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим ситуацию с другого ракурса. К примеру, последние десятилетия национальная сборная Азербайджана по футболу соревнуются с европейскими командами, где гранд на гранде, где добиться сколько-нибудь значимого успеха невозможно даже теоретически, что понимает, буквально, каждый. При этом Баку может справедливо напомнить руководству ФИФА, что географически Азербайджан – это, вообще-то, территория Азии и потребовать перевода своей сборной в азиатскую зону, чтобы, играя с национальными командами Саудовской Аравии, Афганистана и Непала, обеспечить себе, наконец, выход в финал чемпионата мира!