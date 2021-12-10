Афа Бабаева, отдел информации 01:08

Виртуальный саммит «В поддержку демократии и прав человека», проведенный 9-10 декабря по инициативе президента США Джо Байдена, стал одной из наиболее обсуждаемых тем минувшей недели. И если приглашенные на форум «демократичные» участники, как и предполагалось, прокомментировали содержание форума в самых лестных и даже восторженных тонах, то оставшиеся за бортом «недемократичные» страны обвинили Вашингтон в намерении разделить мир на два противоборствующих лагеря, а также консолидировать единый фронт борьбы против того, что в Белом доме называют "величайшими угрозами, с которыми сталкиваются современные демократии".

Ничего общего с подлинной демократией Позиция большинства не приглашённых на саммит государств свелась к тому, что США не имеют ни правового, ни морального права формулировать и утверждать для остального мира принципы демократии, какими их видит в Белом Доме. В частности, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что "Саммит за демократию" не имеет ничего общего с подлинной демократией, являясь по существу попыткой США продвинуть собственные геополитические интересы и отвлечь внимание мировой общественности от внутренних американских проблем и противоречий. «Такого рода международные форумы, - подчеркнул представитель МИД КНР, - не служат объединению наций, а напротив, разжигают на идеологической основе противостояние между странами и народами».

Не менее резкой была реакция представителя МИД России Марии Захаровой, обратившей внимание на высказывание Джейка Салливана, помощника президента США по национальной безопасности, заявившего, что за последние десятилетия система международных отношений значительно трансформировалась, в результате чего структура поддержания мирового порядка во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно себя изживает. "Ради создания зоны собственного геополитического комфорта, в которой США планируют доминировать в единственном лице, Вашингтон стремится развалить всю систему международных отношений, основанную на неукоснительном соблюдении международного права и центральной роли ООН, - отметила Захарова, - Именно для этого США организовали массовку в виде "Саммита демократий", наделив его участников почетным правом обслуживать интересы американского режима". Одновременно МИД России напомнил о проблемах с правами человека в самих США. «Факты свидетельствуют о том, что США и их союзники не могут претендовать на звание „маяка“ современной демократии, поскольку эта страна имеет хронические проблемы с обеспечением свободы слова и прозрачности избирательной системы, с борьбой с коррупцией и защитой прав человека», — говорится на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

В Москве также заверили, что ведущие западные СМИ управляются политическими и корпоративными элитами, что американская избирательная система архаична, протестующие подвергаются репрессиям, а попытки Соединенных Штатов водрузить на себя венец «лидера мировой демократии» вызывают недоумение, поскольку эта страна уже много лет является мировым лидером по числу заключенных в тюрьмах, в которых сегодня содержатся свыше двух миллионов узников. "Условия содержания во многих пенитенциарных учреждениях США унижают человеческое достоинство, - утверждает МИД Российской Федерации. - Вашингтон продолжает замалчивать случаи применения пыток в спецтюрьме Гуантанамо, а спецслужбам этой страны принадлежит авторство беспрецедентной для цивилизованного мира практики создания тайных тюрем на территориях союзных Соединенным Штатам государств". Проведение саммита критикуют и другие страны. Так, заместитель премьер-министра и глава МИД Таиланда Дон Прамудвинаи заявил, что нисколько не жалеет о том, что его страна не была приглашена на демократический саммит, поскольку речь идет о «чисто политическом мероприятии». Ведущие издания Египта, Саудовской Аравии и Израиля отмечают, что американский стиль демократии десятилетиями приводил к гибели людей, экономическим кризисам, а также политической дестабилизации Ближнего Востока и других регионов планеты. Как американцы отравляют атмосферу Досталось США и от Сирии, где саммит демократии был назван «смехотворным». Бутайна Шабаан, политический советник президента Сирии, заявила, что демократия, о верности которой так любят рассуждать в Белом Доме, не имеет ничего общего с правами человека. По словам Шабаан, именно США повинны в том, что права многих людей в развивающихся странах оказались нарушены вследствие политического, экономического и военного вмешательства Вашингтоном и его союзников. «По сути, вся экономическая деятельность в моей стране разрушена санкциями США, - говорит политический помощник президента Сирии. – И именно Вашингтон является сегодня самой большой проблемой, мешающей нам защитить в полной мере гражданские права и свободы рядовых сирийцев».

По мнению главы МИД Республики Куба Бруно Родригеса, уровень международного доверия к США не давал этой стране никаких прав для проведения «Саммита демократии», который на Острове Свободы воспринимают, как лицемерную попытку Белого Дома навязать идеологические предписания, способные вызвать неуважение и даже ненависть к суверенной воле других народов. Комментируя итоги саммита, аналитик китайского новостного сайта Global Times И Фан отметил, что приглашение на саммит представителей Тайваня вызвало серьезную обеспокоенность руководства КНР. Отметив также, что не декларированной целью форума было "противостояние растущему влиянию и международному авторитету Китая и России", И Фан подчеркнул, что такого рода мероприятия отравляют атмосферу сотрудничества между ведущими державами и ставят маленькие страны в очень сложное положение. Эксперт по внешней политике и безопасности Тед Пикконе считает, что присутствие на «Саммите демократии» ряда явно подчеркивало усиление антикитайского и антироссийского векторов внешней политики США. В частности, Пикконе имел виду приглашение на форум проамерикански настроенных Филиппин, которые среди 15 государств Восточной Азии и Тихоокеанского региона занимают предпоследнее место в индексе демократических свобод, а также Польши, являющейся за нарушение основных принципов демократии главным объектом критики в Евросоюзе, которая играет стратегическую роль в военном противостоянии России.