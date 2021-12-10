Курьез с картой: по запросу США тайваньского министра отключили на «Саммите за демократию»

По запросу американской стороны министра цифровых технологий Тайваня Одри Тан отключили от трансляции на панельной дискуссии во время «Саммита за демократию», организованного США, передает Reuters, ссылаясь на источники.

Согласно записи саммита на YouTube, выступление министра было переведено в режим без видео. По информации источников, картинку отключили по запросу Белого дома. Они заявили, что причиной является карта, на которой Тайвань был отмечен отдельным цветом от Китая.

Показанная министром карта была составлена южноафриканской НПО CIVICUS и ранжировала страны мира по степени обеспечения гражданских прав. Тайвань был обозначен на ней зеленым как «свободный», а КНДР, КНР, Лаос и Вьетнам – красным, как «закрытые». После того как Тан продемонстрировал карту, картинка с его стороны была заменена на скриншот с примечанием, что мнения участников дискуссии «не обязательно выражают позицию» властей Соединенных Штатов, пишет «Газета.ру».

Источники Reuters отмечают, что эта карта могла идти вразрез с политикой «одного Китая», которой придерживается Вашингтон. По словам одного из источников агентства, после показа карты Совет по национальной безопасности США связался с Госдепартаментом, раскритиковав его за то, что внешнеполитическое ведомство указала Тайвань как отдельное государство.