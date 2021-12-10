Сравнительно невысокий уровень смертности от COVID-19 в Японии может быть связан с генетическими особенностями населения Страны Восходящего Солнца, предполагают сотрудники японского научно-исследовательского института RIKEN. Об этом сообщила газета The Japan Times, получившая доступ к результатам исследования.

Ученые выяснили, что у 60% жителей Японии и только у 10-20% населения Европы и США есть молекула HLA-A24, которая помогает Т-клеткам внутри лейкоцита выявить зловредный вирус и уничтожить его. Затем они выполнили анализ спайкового белка коронавируса, выявив компонент антигена, или пептид эпитопа под названием QYI, который связывается с молекулой HLA-A24, активирует Т-клетки и способствует их размножению.

Аналогичные особенности, указывают исследователи, присущи и сезонным коронавирусам. Это подтверждает существование на молекулярном уровне перекрестного иммунитета против обычных коронавирусов и против вируса, вызываемого COVID-19.