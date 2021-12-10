Китайских коммунистов призвали к борьбе с падающей рождаемостью

Согласно информации, на прошедшей неделе внимание интернет-пользователей в Китае привлекла редакционная статья государственного новостного портала China Reports Network, авторы которой заявили, что члены Коммунистической партии обязаны иметь троих детей ради блага страны. Статья, которую после неоднозначной реакции читателей удалили с сайта, гласила, что каждый член правящей партии, которых насчитывается около 95 млн, «должен нести ответственность и обязательства за рост населения страны и действовать в рамках политики трех детей».

По данным переписи населения 2020 года, более 18% жителей Поднебесной старше 60 лет. Согласно данным, опубликованным национальным статистическим бюро страны в ноябре, в 2020 году показатель рождаемости на 1 тыс. человек населения Китая впервые упал ниже 10 и составил 8,5. В ответ на кризис Коммунистическая партия Китая приняла ряд мер, включая ослабление давно установленных ограничений на рождение детей, снижение расходов, связанных с образованием и воспитанием детей, субсидии на второго и третьего ребенка и 30 дней ожидания для пар перед оформлением развода.

Однако китайские пары не спешат заводить трех детей. Основными препятствиями молодые китайцы называют высокую стоимость жизни и длительность рабочего времени.