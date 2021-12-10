Врач назвал неудовлетворительным состояние здоровья Саакашвили

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Николоз Кипшидзе, назвал состояние политика неудовлетворительным. По его мнению, для лечения Саакашвили, который находится в военном госпитале в Гори, требуется высококвалифицированная диагностика и передовые препараты.

"Состояние Михаила Саакашвили неудовлетворительное. У него общая слабость, добавились в последние два дня желудочные и кишечные проблемы. Необходимы высококвалифицированная диагностика и передовые препараты. Также выявлена анемия, которой у него до этого не было", – сказал Кипшидзе в воскресенье вечером после осмотра пациента, сообщает Интерфакс.

Также осмотревший Саакашвили в воскресенье член альтернативного медицинского консилиума, созданного под эгидой народного защитника Грузии, невролог Отар Тоидзе назвал неврологическое состояние экс-президента сложным, требующим его направления в психоневрологический реабилитационный центр.

Тоидзе также сообщил, что Саакашвили принимал в Руставской тюрьме и в тюремной больнице психотропный препарат, который не следовало принимать и от которого его состояние ухудшилось. Отвечая на вопрос журналистов о том, какова позиция Саакашвили в отношении возможного продолжения лечения за границей, невролог сказал, что тот категорически против.