Новинка турецкого оборонпрома: пулемет KMG556

Турецкий пулемет KMG556 прошел квалификационные испытания и готов к серийному производству, сообщил Anadolu глава департамента по стратегическим связям турецкой оборонной компании KaleKalıp Хакан Аккоч.

По его словам, разработка дизайна пулемета и квалификационные работы заняли около двух лет.

Аккоч отметил, что пулемет весит 7,8 килограмма и способен производить до 750-950 выстрелов в минуту патронами 5,56 мм калибра.

Компания стремится вывести пулемет на мировой рынок, с августа текущего года начались переговоры с более чем 20 странами, рассказал агентству Аккоч. По его словам, все комплектующие оружия производятся в Турции.